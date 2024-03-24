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24 марта, 10:15

Происшествия

Сумма ущерба после теракта в "Крокусе" может составить около 12 млрд рублей

Сумма ущерба после теракта в "Крокусе" может составить около 12 млрд рублей

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После теракта в "Крокус Сити Холле" общая сумма ущерба может составить около 12 миллиардов рублей. Такую предварительную оценку дали эксперты.

По их словам, выплата от страховщиков составит в районе 300 тысяч рублей на квадратный метр. Еще предстоит работа по оценке разрушений, их больше всего выявлено в зрительном зале.

Именно там был эпицентр пожара и потом рухнула крыша. Сейчас идет разбор завалов. По оценкам властей, на это уйдет несколько суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕлизавета Якушева
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