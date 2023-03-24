Пассажирский поезд столкнулся с самосвалом на Сахалине. В результате аварии разлилось топливо, загорелся локомотив. В поезде находились 99 человек. Несколько пассажиров получили незначительные травмы, водитель самосвала обратился за медицинской помощью.

Как сообщил губернатор региона, возгорание в поезде ликвидировано, для его буксировки в депо направится дополнительный локомотив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.