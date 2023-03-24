Здание научно-производственного комплекса загорелось под Екатеринбургом

Крупный пожар произошел в Свердловской области. Там загорелось здание лакокрасочного завода под Екатеринбургом. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

Из здания эвакуировали больше 100 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. В МЧС заявили, что возможно распространение огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью, который находится рядом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.