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Происшествия

Здание научно-производственного комплекса загорелось под Екатеринбургом

Здание научно-производственного комплекса загорелось под Екатеринбургом

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Крупный пожар произошел в Свердловской области. Там загорелось здание лакокрасочного завода под Екатеринбургом. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

Из здания эвакуировали больше 100 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. В МЧС заявили, что возможно распространение огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью, который находится рядом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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