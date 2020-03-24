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Новости

24 марта 2020, 14:30

Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек

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Количество случаев заражения коронавирусом в Москве выросло до 290 человек. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.

Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет не выходить из дома. Тем, кто может, порекомендовали временно переехать на дачи. Правила вступят в силу 26 марта. Такой же режим предусмотрен для людей с хроническими заболеваниями.

Расходы, которые могут возникнуть из-за этого, компенсируют. Полагается разовая материальная помощь в размере четырех тысяч рублей. Новый режим продлится до 14 апреля.

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Сюжет: Коронавирус
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