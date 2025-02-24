Новости регионов: корабль обледенел и затонул в акватории порта Новороссийск

Маломерное судно затонуло в акватории порта Новороссийск. По предварительным данным, оно обледенело и потеряло устойчивость. Никто не пострадал. На борту находится дизельное топливо. Специалисты оградят корабль бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. Пока разлива в воде не наблюдается. Судно принадлежит Институту океанологии имени Ширшова. Собственник ведет подготовительную работу для подъема корабля.

Мужчина сбросил кошку с площадки у замка "Ласточкино гнездо" в Ялте. Его поймали и доставили в полицию. Своих мотивов он не объяснил. Кошка была любимицей местных жителей и прожила в замке больше 10 лет.

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