Новости мира: оставившая младенца в аэропорту россиянка приговорена к 15 годам тюрьмы

Суд в Анталье приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете турецкого аэропорта. 18-летняя девушка утверждает, что не знала о своей беременности и в шоковом состоянии бросила ребенка. Мать осужденной оправдали, она может вернуться в Россию.

В Италии, несмотря на холод, продолжаются праздники карнавала. В этом месяце проходят основные карнавальные шествия, привлекающие туристов. Множество людей перемещаются из города в город, чтобы увидеть яркие театрализованные представления.

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