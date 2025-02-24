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Новости

24 февраля, 15:30

Происшествия

Новости мира: оставившая младенца в аэропорту россиянка приговорена к 15 годам тюрьмы

Новости мира: оставившая младенца в аэропорту россиянка приговорена к 15 годам тюрьмы

"ГАЗель" перевернулась на Новорязанском шоссе в Москве

Судно "Ашамба" затонуло у Новороссийска

Два грузовика столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Новости регионов: хакеры заказали технику за счет пользователей маркетплейсов

В Марселе провели подрыв подозрительного предмета у генконсульства России

Посольство РФ в Париже подтвердило, что на его территорию забросили взрывчатки

МИД РФ потребовал расследования взрывов у генконсульства в Марселе

В Москве восстановлено движение на проспекте Мира после ДТП

Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

Суд в Анталье приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете турецкого аэропорта. 18-летняя девушка утверждает, что не знала о своей беременности и в шоковом состоянии бросила ребенка. Мать осужденной оправдали, она может вернуться в Россию.

В Италии, несмотря на холод, продолжаются праздники карнавала. В этом месяце проходят основные карнавальные шествия, привлекающие туристов. Множество людей перемещаются из города в город, чтобы увидеть яркие театрализованные представления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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