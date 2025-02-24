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Новости

24 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: хакеры заказали технику за счет пользователей маркетплейсов

Новости регионов: хакеры заказали технику за счет пользователей маркетплейсов

В Марселе провели подрыв подозрительного предмета у генконсульства России

Посольство РФ в Париже подтвердило, что на его территорию забросили взрывчатки

МИД РФ потребовал расследования взрывов у генконсульства в Марселе

В Москве восстановлено движение на проспекте Мира после ДТП

Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

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В Крыму задержали мужчину, сбросившего кошку с обрыва

Мошенников, которые вскрывали аккаунты людей на маркетплейсах, задержали в Санкт-Петербурге. Хакеры получали доступ к личным кабинетам пользователей, закупали бытовую технику, а платежи проводили в рассрочку. В итоге пострадали 11 человек. Возбуждено уголовное дело. Задержаны два человека. В квартире у аферистов нашли сим-карты, рабочие ноутбуки и технику, приобретенную за чужой счет для перепродажи.

Тем временем непогода накрыла южные курорты России. Ураганный ветер со снегопадом бушуют в Сочи и Сириусе уже несколько дней. Температура воздуха упала до минус 5 градусов. Непогода временно парализовала работу аэропорта. Многие самолеты не могли совершить посадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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