Новости регионов: хакеры заказали технику за счет пользователей маркетплейсов

Мошенников, которые вскрывали аккаунты людей на маркетплейсах, задержали в Санкт-Петербурге. Хакеры получали доступ к личным кабинетам пользователей, закупали бытовую технику, а платежи проводили в рассрочку. В итоге пострадали 11 человек. Возбуждено уголовное дело. Задержаны два человека. В квартире у аферистов нашли сим-карты, рабочие ноутбуки и технику, приобретенную за чужой счет для перепродажи.

Тем временем непогода накрыла южные курорты России. Ураганный ветер со снегопадом бушуют в Сочи и Сириусе уже несколько дней. Температура воздуха упала до минус 5 градусов. Непогода временно парализовала работу аэропорта. Многие самолеты не могли совершить посадку.

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