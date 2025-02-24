МИД РФ потребовал расследования взрывов у генконсульства в Марселе

Взрывы на территории генерального консульства России в Марселе имеют все признаки теракта. Москва потребовала от Франции исчерпывающего расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным ведомства, неизвестные забросили в сад дипмиссии емкости с зажигательной смесью. Из трех устройств сработали два. Сейчас на месте работают саперы, а рядом с консульством обнаружен угнанный автомобиль. После завершения обследования территории начнется подсчет ущерба.

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