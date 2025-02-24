Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 12:30

Происшествия

МИД РФ потребовал расследования взрывов у генконсульства в Марселе

МИД РФ потребовал расследования взрывов у генконсульства в Марселе

В Москве восстановлено движение на проспекте Мира после ДТП

Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

Новости регионов: в Челябинской области в День защитника Отечества произошел пожар

В Марселе прогремел взрыв вблизи российского консульства

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

В Крыму задержали мужчину, сбросившего кошку с обрыва

В Раменском произошел сильный пожар в жилом доме

Москвичам рассказали о затруднениях движения на МКАД и других участках

Рейс из Москвы на Кубу совершил экстренную посадку в Петербурге

Взрывы на территории генерального консульства России в Марселе имеют все признаки теракта. Москва потребовала от Франции исчерпывающего расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным ведомства, неизвестные забросили в сад дипмиссии емкости с зажигательной смесью. Из трех устройств сработали два. Сейчас на месте работают саперы, а рядом с консульством обнаружен угнанный автомобиль. После завершения обследования территории начнется подсчет ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика