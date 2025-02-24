Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 11:30

Происшествия

Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

Новости регионов: в Челябинской области в День защитника Отечества произошел пожар

В Марселе прогремел взрыв вблизи российского консульства

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

В Крыму задержали мужчину, сбросившего кошку с обрыва

В Раменском произошел сильный пожар в жилом доме

Москвичам рассказали о затруднениях движения на МКАД и других участках

Рейс из Москвы на Кубу совершил экстренную посадку в Петербурге

На юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор

Магазин с фейерверками загорелся в городе Карталы Челябинской области

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Взрыв в Марселе не прогремел вблизи российского консульства, как сообщалось ранее. Французские СМИ уточнили, что инцидент произошел именно на территории консульства. Генеральный консул в интервью местному изданию подтвердил этот факт, сообщает РИА Новости.

Европейский Союз продолжает вводить санкции против России. ЕС наложил запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам.

Также введен запрет на экспорт игровых консолей, которые, как утверждается, используются для управления беспилотниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикаэкономикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика