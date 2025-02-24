Взрыв в Марселе произошел на территории российского консульства

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Взрыв в Марселе не прогремел вблизи российского консульства, как сообщалось ранее. Французские СМИ уточнили, что инцидент произошел именно на территории консульства. Генеральный консул в интервью местному изданию подтвердил этот факт, сообщает РИА Новости.

Европейский Союз продолжает вводить санкции против России. ЕС наложил запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам.

Также введен запрет на экспорт игровых консолей, которые, как утверждается, используются для управления беспилотниками.

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