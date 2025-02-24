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Новости

24 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Челябинской области в День защитника Отечества произошел пожар

Новости регионов: в Челябинской области в День защитника Отечества произошел пожар

В Марселе прогремел взрыв вблизи российского консульства

Пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

В Крыму задержали мужчину, сбросившего кошку с обрыва

В Раменском произошел сильный пожар в жилом доме

Москвичам рассказали о затруднениях движения на МКАД и других участках

Рейс из Москвы на Кубу совершил экстренную посадку в Петербурге

На юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор

Магазин с фейерверками загорелся в городе Карталы Челябинской области

В Нагатинском Затоне произошел пожар на стройплощадке

В Челябинской области в Карталах произошел пожар в магазине пиротехники, в результате чего раздались громкие хлопки, а наружу вылетали искры. Необычное зрелище привлекло внимание горожан.

В Омске к празднику 23 февраля местный блогер "оживил" известные памятники с помощью нейросети. На видео памятник маршалу Георгию Жукову снимает фуражку, Мать-Сибирячка прижимает к себе сына, а воин-победитель с мечом и лавровой ветвью торжественно поднял руки к небу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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