Новости регионов: в Челябинской области в День защитника Отечества произошел пожар

В Челябинской области в Карталах произошел пожар в магазине пиротехники, в результате чего раздались громкие хлопки, а наружу вылетали искры. Необычное зрелище привлекло внимание горожан.

В Омске к празднику 23 февраля местный блогер "оживил" известные памятники с помощью нейросети. На видео памятник маршалу Георгию Жукову снимает фуражку, Мать-Сибирячка прижимает к себе сына, а воин-победитель с мечом и лавровой ветвью торжественно поднял руки к небу.

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