Москвичам рассказали о затруднениях движения на МКАД и других участках

На внешней стороне 106-го километра МКАД произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. По данным Дептранса, движение в районе аварии затруднено, и водителям советуют выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы.

Что касается других участков, то на Рязанском проспекте в сторону центра движение плотное, но автомобили движутся. На улице Нижняя Масловка также много машин, но между ними есть свободное пространство.

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