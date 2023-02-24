Новости часа: мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины, сообщают местные власти.

Соединенные Штаты до 25 мая 2023 года разрешили операции с рядом подсанкционными банками из РФ, сообщает Минфин.

Среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте Москвы выросло на 4%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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