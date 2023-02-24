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Новости

24 февраля, 19:45

Происшествия

Новости часа: мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Новости часа: мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в районе Шолохово

Ребенок погиб в парке "Покровское-Стрешнево", катаясь с горки

В Москве ребенок погиб во время катания с горки

Машина влетела в столб в районе Армейской улицы в Троицке

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Ребенок погиб при катании с горки в парке "Покровское-Стрешнево"

Восьмилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге в Москве

Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

Новости часа: около 350 пар заключили браки в Москве в День защитника Отечества

Мирная жительница погибла в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины, сообщают местные власти.

Соединенные Штаты до 25 мая 2023 года разрешили операции с рядом подсанкционными банками из РФ, сообщает Минфин.

Среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте Москвы выросло на 4%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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