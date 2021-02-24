На МКАД с эстакады на Щелковском шоссе упал человек

На МКАД образовался затор длиною в 3 километра. Движение транспорта затруднено по внешней стороне в районе Щелковского шоссе.

Столичный департамент транспорта сообщает, что с эстакады упал человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.