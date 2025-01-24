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24 января, 23:45

Происшествия

Новости мира: в Турции обрушился четырехэтажный дом

Новости мира: в Турции обрушился четырехэтажный дом

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В городе Конья, центральная Турция, обрушился четырехэтажный дом. Под завалами оказались несколько человек, двоих удалось спасти. На месте работают пожарные, медики и полиция. Причины обрушения здания пока не уточняются.

Британские ученые создали музыкальную группу из грибов. Специальные датчики считывают электрические импульсы грибницы, преобразуя их в движение бионических протезов, которые играют на музыкальных инструментах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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