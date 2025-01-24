В Марьиной роще нашли учебную гранату

В столичном районе Марьина роща оперативные службы оцепили территорию возле жилого дома и парковки из-за обнаружения предмета, похожего на гранату. Прохожие заметили его случайно и сообщили в полицию.

На место прибыли саперы и кинологи, которые установили, что граната оказалась учебной и не представляет опасности. Оцепление было снято. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит граната и как она оказалась на парковке.

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