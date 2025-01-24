Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 18:30

Происшествия

В Марьиной роще нашли учебную гранату

В Марьиной роще нашли учебную гранату

Новости регионов: в Салехарде произошел пожар на складе "Почты России"

Новости мира: самый большой в мире айсберг движется к британскому острову

Новости регионов: в Волгоградской области школьный автобус попал в аварию

Черные ящики потерпевшего крушение у Актау рейса AZAL полностью расшифрованы

ФСБ задержала в Краснодаре летчика за госизмену

Новости мира: Трамп поручил рассекретить архивы по делу Кеннеди

Новости регионов: на пляжи Анапы завезут новый песок взамен загрязненного мазутом

Новости мира: Трамп поручил рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди

Автомобиль опрокинулся в Лефортовском тоннеле

В столичном районе Марьина роща оперативные службы оцепили территорию возле жилого дома и парковки из-за обнаружения предмета, похожего на гранату. Прохожие заметили его случайно и сообщили в полицию.

На место прибыли саперы и кинологи, которые установили, что граната оказалась учебной и не представляет опасности. Оцепление было снято. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит граната и как она оказалась на парковке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика