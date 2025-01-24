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24 января, 06:30

Происшествия

Новости регионов: на пляжи Анапы завезут новый песок взамен загрязненного мазутом

Новости регионов: на пляжи Анапы завезут новый песок взамен загрязненного мазутом

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На пляжи Анапы завезут новый песок взамен загрязненного мазутом. Необходимо восстановить почти 300 гектаров побережья. На это потребуется не менее 840 тысяч кубометров песка. Привозить его планируют из ближайших месторождений. Очищенный грунт возвращать не будут, его используют в строительстве дорог. Всего с пляжей Кубани уже вывезли более 171 тысячи тонн песка, загрязненного нефтепродуктами. Параллельно идут работы вокруг севшего на мель танкера. Из его кормовой части уже откачали больше 100 тонн мазута. Осталось еще 300 тонн.

Самолет "Уральских авиалиний", который вынужденно приземлился на поле под Новосибирском, уберут до февраля. С авиалайнера уже сняли двигатели с навесным оборудованием, капоты и всю электронику – компьютеры, датчики и антенны, а также стойки шасси. Самолет, следовавший из Сочи в Омск, по техническим причинам вынужденно сел в поле в сентябре 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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