Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева

Минобороны назвало крушение Ил-76 терактом, который совершил Киев, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса, расположенного в Харьковской области.

Российские радиолокационные средства зафиксировали пуск двух ракет. Минобороны отметило, что Киев знал, что пленных в Белгород перевозит военно-транспортная авиация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.