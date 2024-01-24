МИД РФ назвал крушение самолета в Белгородской области преступлением и актом варварства

В российском МИДе назвали крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области преступлением и актом варварства. А также добавили, что инцидент ставит большой вопрос о возможностях достижения каких-либо договоренностей.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что все находившиеся на борту, погибли. Среди них – 65 пленных ВСУ, которых перевозили для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Установить причины катастрофы предстоит комиссии ВКС РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.