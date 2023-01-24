24 января, 21:15Происшествия
Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей
За время спецоперации жертвами украинских обстрелов в Белгородской области стали 25 мирных жителей. И еще 96 человек получили ранения. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил Владимиру Путину.
Встреча состоялась в Ново-Огарево. Глава региона рассказал о ситуации в приграничных населенных пунктах. Поговорили и о российских ПВО. По словам президента, система доказала на практике, что она одна из лучших в мире.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.