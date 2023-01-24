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24 января, 21:15

Происшествия

Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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За время спецоперации жертвами украинских обстрелов в Белгородской области стали 25 мирных жителей. И еще 96 человек получили ранения. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил Владимиру Путину.

Встреча состоялась в Ново-Огарево. Глава региона рассказал о ситуации в приграничных населенных пунктах. Поговорили и о российских ПВО. По словам президента, система доказала на практике, что она одна из лучших в мире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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