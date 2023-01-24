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24 января, 18:00

Происшествия

Прокуратура начала проверку после видео загрязненной бухты в Приморском крае

Прокуратура начала проверку после видео загрязненной бухты в Приморском крае

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Прокуратура начала проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором акватория Находки оказалась засыпана угольной пылью. Местный житель выложил в Сеть кадры, на которых видно, как лед в бухте стал черного цвета.

Стало известно, что рядом в порту ведутся работы по перевалке угля. Как отметили в прокуратуре, проверочные мероприятия с выездом на место начнутся 25 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыэкологиявидеоАлина Гилева
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