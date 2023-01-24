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Происшествия

ФСБ задержала ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму

ФСБ задержала ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму

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В Крыму ФСБ задержала шестерых участников запрещенной в России террористической организации. Они занимались вербовкой на полуострове, а руководили ими с Украины. Арестованные члены ячейки проводили тайные собрания, на которых они пытались вербовать местных мусульман.

Во время ареста была обнаружена запрещенная пропагандистская литература: бумажные и электронные книги на разных языках. Возбуждены уголовные дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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