Машина скорой помощи загорелась под Новосибирском, погибли четыре человека. Как рассказали в МВД, автомобиль медиков задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В итоге начался пожар.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм погибли, среди жертв также есть два пассажира скорой помощи, при этом ее водитель выжил. Мужчину и еще двоих пострадавших доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.