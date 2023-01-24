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Происшествия

Машина скорой помощи загорелась под Новосибирском

Машина скорой помощи загорелась под Новосибирском

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Машина скорой помощи загорелась под Новосибирском, погибли четыре человека. Как рассказали в МВД, автомобиль медиков задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В итоге начался пожар.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм погибли, среди жертв также есть два пассажира скорой помощи, при этом ее водитель выжил. Мужчину и еще двоих пострадавших доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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