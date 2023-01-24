Новости регионов: лев напал на посетительницу зоопарка в Приморье

В Приморском зоопарке "Чудесный" одна из посетительниц заглянула к хищникам. Женщина залезла в вольер к льву под действием алкоголя. В результате, гостья получила рваные раны рук, ног и туловища. В данный момент пострадавшая находится в больнице. После ЧП возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Обнинске семейство кошачьих оккупировало человеческое жилье. После жалоб соседей приставы вошли в квартиру и обнаружили около сотни кошек. Жилище пришлось вскрыть, потому что хозяйка там не жила. Всех их в итоге разобрали ветклиники, зооприюты и неравнодушные граждане.

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