Лесные пожары охватили Испанию

Испанию охватили лесные пожары. В центральной части страны стихия полностью вышла из-под контроля. Борьбу с ней осложняет сильный ветер. Не спасает даже снег, который выпал накануне, так как из-за высокой температуры он быстро тает.

Жарко в этом регионе и вдали от городов, а именно на южных склонах хребта Сьерра-де-Гредос. Пока спасатели используют только наземные средства, поскольку пожарной авиации не подобраться к огню из-за сильного ветра.

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