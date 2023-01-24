ВСУ выпустили 120 боеприпасов по ДНР за сутки

За минувшие сутки города и поселки ДНР подверглись обстрелам по меньшей мере 18 раз. Власти республики заявили, что ВСУ выпустили 120 боеприпасов.

Несколько ударов пришлись по Донецку. В Петровском районе ранения в голову и ноги получил один человек, также повреждены несколько частных домов.

Эксперты Следственного комитета, которые осмотрели место событий, предположили, что огонь вели снарядами калибра 155 миллиметров. Осколки отправили на экспертизу.

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