Бастрыкин поручил продумать законодательные меры для защиты людей от бродячих собак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. Глава ведомства считает, что нужно ужесточить законодательство как на федеральном, так и региональном уровне.

Также по распоряжению Бастрыкина передадут в Главное управление СК уголовное дело о гибели семилетней девочки в Забайкалье из-за нападения собак. В регионе с бродячими животными сложная ситуация. В ведомстве отметили, что за прошлый год, там от зубов собак пострадали как минимум пять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.