23 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство модели
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство модели в Москве.
В конце ноября СМИ сообщили, что бывший возлюбленный избил кубанскую модель Анжелику Тартанову. В результате девушка впала в кому, перенесла две трепанации на черепе и потеряла память. В настоящее время она находится на реабилитации.
Подробнее – в программе "Московский патруль".