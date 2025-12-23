"Московский патруль": Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство модели

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство модели в Москве.

В конце ноября СМИ сообщили, что бывший возлюбленный избил кубанскую модель Анжелику Тартанову. В результате девушка впала в кому, перенесла две трепанации на черепе и потеряла память. В настоящее время она находится на реабилитации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

