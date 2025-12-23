В Москве задержан подозреваемый в нападении на пассажира в метро. Все произошло в поезде на станции "Рижская".

Как выяснила полиция, между сидящими рядом мужчиной и 19-летним парнем начался конфликт, после чего первый нанес несколько ударов своему оппоненту по лицу и сломал ему нос.

Личность нападавшего удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 48-летний ранее судимый москвич, его задержали по месту жительства на Енисейской улице.

