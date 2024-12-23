Новости регионов: пострадавших от разлива мазута птиц доставили из Анапы в Краснодар

Пострадавших от разлива мазута птиц доставили из Анапы в Краснодар. Всего привезли 213 пернатых. У животных выявили химические ожоги глаз и слизистых. Специалисты утверждают, что на реабилитацию потребуется от трех недель до двух месяцев. После выздоровления птиц планируется отпустить на волю.

Тем временем в Тверской области задержали мужчину, который пытался поджечь банкомат. Во время допроса он признался в содеянном и рассказал, что действовал по указанию неизвестных злоумышленников. Подобные случаи сейчас фиксируются по всей стране.

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