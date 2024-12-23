Новости регионов: женщина устроила погром в балашихинском кафе

Женщина разгромила кафе в подмосковной Балашихе. Она сначала о чем-то поговорила с работницей заведения, а затем подошла к кассе и сбросила на девушку стоявшие на прилавке товары. Продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение, а женщина продолжила пинать витрины. В завершении дебоширка швырнула мусорный контейнер в стену и ушла.

Между тем уже больше 10 тысяч человек ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Об увеличении группировки сообщили в Минприроды России. Также на месте ЧП работает более 360 единиц техники. Основное внимание направлено на два участка, в том числе зону у центрального пляжа Анапы. Загрязнение нефтепродуктами зафиксировали и у Крыма: от входа в Керченский пролив до моста. Эксперты считают, что мазут скорее всего попадет на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.