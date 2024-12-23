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Новости

23 декабря, 14:30

Происшествия

Новости регионов: участковый спас женщину и животных из горящего дома в Краснодарском крае

Новости регионов: участковый спас женщину и животных из горящего дома в Краснодарском крае

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Участковый спас женщину и животных из горящего дома в Краснодарском крае. Полицейский заметил клубы дыма и поспешил к месту пожара. В окне охваченного огнем жилища он увидел хозяйку дома, она звала на помощь. Участковый разбил стекло, залез внутрь и вызвал экстренные службы. До приезда пожарных отнес на безопасное расстояние баллон с газом и стал заливать горящий дом водой. Благодаря полицейскому жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи "квадратов" в Якутии. На месте работают больше 40 специалистов и техника. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Информации о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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