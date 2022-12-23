Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

Французская полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона манифестантов. Беспорядки начались в 10-м округе Парижа после происшествия со стрельбой.

69-летний мужчина открыл огонь на улице. По последним данным, погибли три человека – представители курдской общины. После этого на улицы вышли несколько десятков курдов. Они устроили стихийный митинг, начали жечь мусорные баки и закидывать полицию камнями и бутылками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

