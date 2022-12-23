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23 декабря, 16:30

Спорт

Новости часа: сын Рогозина прокомментировал состояние отца после ранения

Новости часа: сын Рогозина прокомментировал состояние отца после ранения

Новости часа: Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве 24 и 25 декабря

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже – СМИ

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже – СМИ

Два человека получили ранения в Мелитополе после взрыва автомобиля в центре города

Новости часа: ЦОДД сообщил о раннем начале часа пик в Москве 23 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информация об ухудшении здоровья Дмитрия Рогозина не соответствует действительности. Об этом сообщил сын экс-главы Роскосмоса.

Исполком РФС не принял решение о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Окончательно решение о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря.

В Подмосковье полиция обнаружила автоподставщиков, которые причинили ущерб на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ТАСС.

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