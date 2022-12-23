Новости часа: сын Рогозина прокомментировал состояние отца после ранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информация об ухудшении здоровья Дмитрия Рогозина не соответствует действительности. Об этом сообщил сын экс-главы Роскосмоса.

Исполком РФС не принял решение о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Окончательно решение о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря.

В Подмосковье полиция обнаружила автоподставщиков, которые причинили ущерб на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ТАСС.