Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Происшествия

Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве 24 и 25 декабря

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже – СМИ

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже – СМИ

Два человека получили ранения в Мелитополе после взрыва автомобиля в центре города

Новости часа: ЦОДД сообщил о раннем начале часа пик в Москве 23 декабря

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Власти Запорожской области сообщили, что взрыв автомобиля в Мелитополе является терактом

Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за задымления, сообщает Агентство "Москва". Там произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика. В данный момент проводится проверка помещений и выпуск дыма.

Ранее стало известно о возгорании на территории здания Главного управления Росгвардии по столице. Огонь начал распространяться в крыле общежития.

В экстренных службах по Москве уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика