Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за задымления, сообщает Агентство "Москва". Там произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика. В данный момент проводится проверка помещений и выпуск дыма.

Ранее стало известно о возгорании на территории здания Главного управления Росгвардии по столице. Огонь начал распространяться в крыле общежития.

В экстренных службах по Москве уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.