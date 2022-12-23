Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве

Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве

Супруга Рогозина опровергла информацию о своей тяжелой контузии

Более десяти машин столкнулись на трассе под Владивостоком из-за погоды

Три машины столкнулись на Рублевском шоссе

Новости регионов: в Приморье выпало от четырех до шести месячных норм осадков

Новости мира: несколько взрывов прогремели в портовом городе Мохамеддия в Марокко

Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

Новости часа: мирная жительница погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

"Рейд 112": авария с участие грузовика произошла на 52 километре МКАД

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции задержали наркокурьера в Люберцах

Пожар произошел в здании Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом заявили экстренные службы. По предварительным данным, возгорание произошло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов.

Ранее сообщалось, что на месте гаражных боксов на востоке Москвы случился пожар. Сами гаражи находятся по адресу улица 3-я Соколиной годы, дом 10.

По предварительной информации, боксы расположены на месте воинской части. Данные о пожаре подтвердили сотрудники МЧС.

Читайте также
происшествияпожарвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика