Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве

Пожар произошел в здании Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом заявили экстренные службы. По предварительным данным, возгорание произошло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов.

Ранее сообщалось, что на месте гаражных боксов на востоке Москвы случился пожар. Сами гаражи находятся по адресу улица 3-я Соколиной годы, дом 10.

По предварительной информации, боксы расположены на месте воинской части. Данные о пожаре подтвердили сотрудники МЧС.