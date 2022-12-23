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Более десяти машин столкнулись на трассе под Владивостоком из-за погоды

Более десяти машин столкнулись на трассе под Владивостоком из-за погоды

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Из-за погоды на трассе под Владивостоком столкнулись более десяти машин. Как уточнили в МВД, это не одно большое, а несколько мелких ДТП, которые произошли в районе моста со стороны полуострова Де-Фриз.

Часть автомобилей застряли в сугробах, другие – выстроились на дороге друг за другом. В Приморье с 21 декабря бушует снежный циклон, из-за погоды и заваленных трасс на маршруты не вышли более 50 междугородных автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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