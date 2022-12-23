Новости мира: несколько взрывов прогремели в портовом городе Мохамеддия в Марокко

Несколько мощнейших взрывов прогремели в портовом городе Мохамеддия в Марокко. Там загорелись и сдетонировали несколько газовых резервуаров. Пламя не удавалось взять под контроль несколько часов. Эвакуировали работников порта и городского рынка. В данный момент пожар локализован. Официально о погибших и пострадавших пока не сообщали. Причиной ЧП предварительно называют утечку газа.



В Калифорнии во время экстренной посадки разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел на одном из пляжей в Санта-Моники. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как пилот пытается посадить машину, предположительно это Cessna, на прибрежную полосу. Но когда самолет касается земли, его колеса увязают в мокром песке, и он переворачивается. Сообщается, что в самолете находились два человека, они выжили и самостоятельно выбрались наружу.

Самое холодное за 40 лет Рождество ожидается в США. Всему виной зимний шторм, который сопровождается сильнейшими снегопадами и дождем. Предупреждения о плохой погоде объявлены в 37 штатах, под их действие попали более 90 миллионов человек. Примерно на 80% территории страны, включая юг Техаса, ожидаются температуры ниже нуля градусов. На всей территории отменяют полеты гражданской авиации.

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