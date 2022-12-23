Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Происшествия

Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

Новости часа: мирная жительница погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

"Рейд 112": авария с участие грузовика произошла на 52 километре МКАД

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции задержали наркокурьера в Люберцах

"Московский патруль": полиция поймала аферистов, устраивавших договорные матчи

Новости часа: двое детей пострадали в аварии на Ярославском шоссе

Машинист рассказал подробности ЧП с участием электрички в Подмосковье

Три человека пострадали в аварии с автобусом на Ярославском шоссе

На трассе М4 "Дон" восстановили движение после ДТП

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Раненного в Донецке руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина повезут на операцию в Москву. Об этом сообщили в ТАСС.

Врачи ДНР и Ростова-на-Дону не решились на вмешательство, учитывая сложность операции.

Сын Рогозина Алексей написал в социальных сетях, что все, кто пострадал вместе при обстреле, находятся под наблюдением высококвалифицированных специалистов. А информация о том, что состояние его отца ухудшается, не соответствует действительности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика