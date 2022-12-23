07:15Происшествия
Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву
Раненного в Донецке руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина повезут на операцию в Москву. Об этом сообщили в ТАСС.
Врачи ДНР и Ростова-на-Дону не решились на вмешательство, учитывая сложность операции.
Сын Рогозина Алексей написал в социальных сетях, что все, кто пострадал вместе при обстреле, находятся под наблюдением высококвалифицированных специалистов. А информация о том, что состояние его отца ухудшается, не соответствует действительности.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.