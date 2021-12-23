Режим ЧС объявили в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ-1

В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за авари на ТЭЦ-1. Из больниц выписывают домой нетяжелых пациентов, а людей, требующих постоянной помощи, переводят в другие учреждения.

На ликвидацию аварии требуется еще минимум полдня. Мэр города Александр Голков предупредил, что температура в квартирах может понизиться, под отключение горячей воды попадают порядка тысячи домов.

Сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 поступило утром в четверг, 23 декабря. На станции загорелась электрическая проводка. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.