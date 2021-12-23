Власти Улан-Удэ открыли горячую линию из-за аварии на ТЭЦ-1. Сообщение о задымлении поступило утром в четверг, 23 декабря.

На станции загорелась электрическая проводка. Были отключены четыре котла. В Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского уровня.

Накануне была приостановлена работа детских садов и школ. Из больниц выписывают домой нетяжелых пациентов, а людей требующих постоянной помощи переводят в другие учреждения.

На ликвидацию аварии требуется еще минимум полдня. Мэр города Александр Голков предупредил, что может понизиться температура в квартирах и возникнуть перебои с водоснабжением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.