В Смоленске нашли десятки предметов роскоши при обыске дома арестованного ректора вуза

В Сети опубликовали видео обысков в коттедже ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца. На кадрах запечатлены все элементы роскошной жизни – многочисленные чучела животных, копия шапки Мономаха, холодное оружие. В доме силовики нашли бассейн, сауну и бильярдную.

Ректора Смоленского университета арестовали на той неделе. По версии следствия, вместе с сообщником Грец присвоил себе свыше 1,5 миллиона рублей. В самом университете нашли майнинговую ферму, которая была незаконно подключена к сетям вуза. Только, по предварительным данным, ущерб превысил 5 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.