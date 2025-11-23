Новости регионов: четыре человека погибли в аварии под Иркутском

В Иркутской области выясняются причины аварии, в которой погиб водитель и трое детей-пассажиров. ДТП произошло на трассе "Сибирь". Предварительно, легковушка потеряла управление, зацепила металлическое ограждение, а потом выехала на полосу встречного движения, где врезалась с большегрузом. Водитель грузовика не пострадал.

Редкий японский кит погиб на Камчатке, запутавшись в рыболовных сетях. Его нашли на берегу. Передняя часть головы млекопитающего была плотно опутана веревками, которые охватывали верхнюю челюсть.

У жительницы Кемеровской области телефонные аферисты выманили 500 тысяч рублей. Они сообщили ей о якобы произошедшем ДТП с участием дочери. Для решения проблемы пенсионерке велели передать деньги через таксиста, который забрал средства себе. Позже его задержали, возбуждено уголовное дело.

