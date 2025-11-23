РПЛ начала разбирательство инцидента с дракой фанатов после матча "Спартак" – ЦСКА

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со столичным "Спартаком" проводит разбирательство инцидента с дракой болельщиков указанного клуба и ЦСКА, произошедшей 22 ноября на стадионе "Лукойл Арена".

Видеозаписи массовой потасовки распространились в Сети. Некоторые утверждали, что фанат "Спартака" первым ударил болельщика в шарфе ЦСКА, другие говорили, что все было наоборот. При этом в ЦСКА указали, что еще одна драка возникла на трибунах во время матча.

