Движение восстановлено на 19-м км МКАД после массового ДТП

Дорога в районе 19 километра МКАД теперь освободилась. Все попавшие в массовое ДТП машины эвакуировали.

Утром 23 ноября в районе автовокзала "Южные ворота" произошло сразу несколько аварий в одном месте с участием 11 автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты несколько полос, что стало причиной затора.

На месте работали оперативные службы города. Одного пострадавшего осмотрели врачи и госпитализировали. Автоинспекторы устанавливают причины массового ДТП, осматривают камеры и опрашивают участников происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.