23 ноября, 07:15

Происшествия

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

Московское дерби "Спартак" – ЦСКА завершилось жесткой дракой. Фанаты красно-белых, несмотря на счет 1:0, избили болельщика ЦСКА прямо у стадиона.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в ближайшее время ожидается серьезное разбирательство, и виновные будут наказаны. Он также подчеркнул, что это был не единственный инцидент за матч – еще одна стычка произошла на центральных трибунах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

