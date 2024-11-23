Новости регионов: уголовное дело завели после аварии с микроавтобусом в Дагестане

Уголовное дело завели после аварии с микроавтобусом в Дагестане. Там опрокинулась пассажирская "Газель", в результате чего пострадали 10 человек, в том числе подросток.

Сильный снегопад обрушился на Смоленскую область. Мокрый снег и сильный ветер бушуют в регионе уже несколько дней. В общей сложности непогода охватила 11 районов. Без электричества остались 45 тысяч человек.

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