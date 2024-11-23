Кабина камаза загорелась на Донском шоссе в Раменском. Водителя в машине не было. По словам очевидцев, огонь быстро распространился. В причинах ЧП разбираются экстренные службы.

Автобус задел остановку в Санкт-Петербурге. Посыпались боковые стекла и крыша. В "Пассажиравтотрансе" уточнили, что водитель не виноват. Павильон расположили неправильно –слишком близко к краю проезжей части. Перевозчик проведет проверку.

В Анапе мужчина без определенного места жительства пытался ограбить ювелирный магазин. Он разбил витрину куском тратуарной плитки и похитил украшения на сумму 365 тысяч рублей. Злоумышленника задержали охранники. После его передали полиции. Теперь незадачливому грабителю может грозить до семи лет тюрьмы.

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