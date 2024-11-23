Новости мира: Израиль атаковал несколько районов Бейрута

Несколько районов Бейрута были атакованы Израилем. ЦАХАЛ нанес авиационные удары по южному пригороду и центру столицы Ливана. Атака началась накануне вечером и продолжилась вcю ночь.

Акции протеста французских фермеров охватили всю страну. Начавшийся в Париже митинг подхватили единомышленники в регионах. В Новой Аквитании местные фермеры выбросили на федеральную трассу мусорные баки, чтобы перекрыть движение.

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