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Новости

23 ноября, 18:15

Экономика

Новости часа: прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате

Новости часа: прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Открытое горение ликвидировали в ресторане на Новом Арбате

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

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Пожар вспыхнул на Новом Арбате

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Грузовик на Киевском шоссе в Москве врезался в разделительное ограждение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате, об этом говорится в пресс-службе ведомства. Пожар произошел по адресу улица Новый Арбат, дом 21, строение 1.

Ночью в Москве проведут противогололедную обработку. О предстоящей работе специалистов сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москва закупит более 500 новых вагонов метро и 900 электробусов. Об этом на сайте Мосгордумы сообщила председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

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