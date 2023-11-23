Новости часа: прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате, об этом говорится в пресс-службе ведомства. Пожар произошел по адресу улица Новый Арбат, дом 21, строение 1.

Ночью в Москве проведут противогололедную обработку. О предстоящей работе специалистов сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москва закупит более 500 новых вагонов метро и 900 электробусов. Об этом на сайте Мосгордумы сообщила председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.