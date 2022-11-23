ФСБ изъяла оружие и две бомбы у уничтоженных в Воронеже диверсантов

ФСБ сообщила, что две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов. Также спецслужбы опубликовали кадры проведенной операции.

Как сообщалось ранее, была пресечена диверсия на военных и энергетических объектах России. При попытке задержания главарь группы и двое его сообщников ликвидированы.

В результате обысков по адресам проживания террористов обнаружено и изъято два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства конспиративной связи.